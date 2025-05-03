Halenur Küçüksevgili'nin Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
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Halenur Küçüksevgili'nin Olimpiyat Hedefi

Halenur Küçüksevgili\'nin Olimpiyat Hedefi

Karabüklü sporcu Halenur Küçüksevgili, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda başarı hedefliyor.

03.05.2025 13:01
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Karabüklü işitme engelli milli badminton sporcusu Halenur Küçüksevgili hedefinin İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics) ülkesini en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Kariyerinde birçok Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa dereceleri bulunan Halenur, olimpiyatta başarı hedeflediğini dile getirdi.

Çekya'nın Brno kentinde 25-27 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden Halenur Küçüksevgili, hem tek bayanlar kategorisinde hem de çift bayanlar kategorisinde 3. olarak iki bronz madalya kazandı. Daha önce birçok Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu belirten Küçüksevgili, "15 yıldır sporla uğraşıyorum. 2017'de Avrupa şampiyonluğum var. 2022'de Avrupa takımlarda üçüncülüğüm var. Çift bayanlarda da Avrupa üçüncülüğüm var. 2025'te Avrupa tek bayanlarda Avrupa üçüncüsü ve çift bayanlarda Avrupa üçüncüsü elde ettim" dedi.

Avrupa Şampiyonası'ndan döner dönmez çalışmalarına başlayan Küçüksevgili, "Hedefim, olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Halenur Küçüksevgili'nin antrenörü Cavit Şengün ise uzun yıllardır milli sporcu ile çalıştığını ifade ederek, "20 yıla yakın badminton antrenörlüğü yapıyorum. 4. kademe başantrenörüm. Hale Avrupa'da gerçekten iyi bir performans gösterdi. Geçmişte de zaten Avrupa dereceleri olan bir sporcumuzdu. Biz biraz daha şampiyonluk ya da ona benzer bir derece bekliyorduk ama üçüncülük de gerçekten azımsanmayacak bir derece. Kendisini tebrik ediyorum bu konuda. Gerçekten Karabük'ümüzün ve ülkemizin gururu. İnşallah ileride bayrağımızı da dalgalandıracak" şeklinde konuştu.

Hale'nin Karabük'teki sporculara örnek olduğunu vurgulayan Şengün, "İşitme Engelliler Olimpiyatları (Deaflympics) Tokyo'da Kasım ayında yapılacak ve Hale bunun için şimdiden çalışmalara başladı. Bu çalışmalarla inşallah bir olimpiyat derecesiyle dönmek istiyoruz. Tabii Hale badminton sporunu, Karabüklülere sevdiren, burada tanıtan ve duyuran sporcudur. Hale başladığında Karabük'te parmakla sayılacak kadar badminton sporcusu vardı. Yaklaşık 10-15 tane sporcu çıkardı. Şu anda yüzlerce kişi badmintonla uğraşıyor ve hedef olarak da Hale'yi örnek almış vaziyetteler" diye konuştu.

İşitme Engelliler Olimpiyatları (Deaflympics) 15-26 Kasım 2025 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halenur Küçüksevgili'nin Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

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