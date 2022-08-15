Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması: Hull City ile anlaştık

2020-2022 yılları arasında kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve zaman zaman performansıyla beğeni kazanan zaman zaman da eleştiri oklarının hedefinde olan Halil Dervişoğlu'nun ismi yeni sezon için yine Türk takımlarıyla anılmıştı. 22 yaşındaki forvet için başta Galatasaray olmak üzere Beşiktaş ve Trabzonspor 'un da ismi geçmiş ancak üç takıma da transferi gerçekleşmemişti.

İLK HAFTA ŞANS BULDU

Brentford'un hazırlık maçlarında ve İngiltere Premier Lig'in ilk haftasındaki Leicester City karşılaşmasında süre bulan başarılı oyuncunun geleceği de merak ediliyordu. İngiliz ekibi iyi bir teklif gelmediği halde milli oyuncuyu kadrosunda tutmak isterken gelecek önerileri de değerlendirmeye alacaktı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Halil için devreye girdi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bu durumu da Halil'in hem babası hem de menajeri olan Muzaffer Dervişoğlu resmen açıkladı. Baba Dervişoğlu, "Biz, Hull City ile anlaştık. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz" dedi. Hull ile Brentford'un görüşmelerinin devam ettiği de kaydedildi.