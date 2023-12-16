Bahçeli, TFF Başkanı\'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi

Saldırıyı kınayan Bahçeli, "Hedef sahaların ve tribünlerin ateşi ile toplumsal tansiyonu yükseltmek, Türkiye karşıtı çevrelerin eline koz vermektir" dedi.

TFF'ye sert çıkan Bahçeli, "TFF süreci sağduyu ile yönetememiştir. Masum insanlarımız şehit edilirken çıtı çıkmayanları birden bire seferber olmaları bize göre son derece düşündürücü çarpıklıktır. Hakemimize vandal saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti. Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü. Meler'in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi.