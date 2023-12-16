 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler olayına da değinen Bahçeli TFF'yi eleştirerek, ''TFF süreci sağduyu ile yönetememiştir. Masum insanlarımız şehit edilirken çıtı çıkmayanları birden bire seferber olmaları bize göre son derece düşündürücü çarpıklıktır. Hakemimize vandal saldırıyı lanetliyoruz'' ifadelerine yer verdi.

16.12.2023 - 14:52,  Güncelleme: 15:21
Abone Ol

MHP lideri Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü maçında saldırıya uğramasına da değinen Bahçeli, TFF'yi süreci yönetememekle suçladı.

"TFF SÜRECİ YÖNETEMEMİŞTİR"

TFF'ye sert çıkan Bahçeli, "TFF süreci sağduyu ile yönetememiştir. Masum insanlarımız şehit edilirken çıtı çıkmayanları birden bire seferber olmaları bize göre son derece düşündürücü çarpıklıktır. Hakemimize vandal saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sessiz kalmayan MHP lideri Bahçeli TFF'yi topa tuttu

"HEDEF TÜRKİYE KARŞITLARINA KOZ VERMEKTİR"

Saldırıyı kınayan Bahçeli, "Hedef sahaların ve tribünlerin ateşi ile toplumsal tansiyonu yükseltmek, Türkiye karşıtı çevrelerin eline koz vermektir" dedi.

Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sessiz kalmayan MHP lideri Bahçeli TFF'yi topa tuttu

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sessiz kalmayan MHP lideri Bahçeli TFF'yi topa tuttu

Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti. Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü. Meler'in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi.

Bahçeli, TFF Başkanı\'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • guvenlik office: 40 yapar ! Yanıtla 7 0

Halil Umut Meler, Devlet Bahçeli, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi - Son Dakika


15:35
Fener'de kalması mucize olur! Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fener'de kalması mucize olur! Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
14:52
Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51
Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:40
Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53
Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20
Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti

Son Dakika
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51 Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:40 Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53 Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20 Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53 Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 15:42:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement