Halil Umut Meler, UEFA\'da Görev Alacak

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk- Bayern Münih maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak müsabakayı yöneteceği belirtildi. Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki Arena AufSchalke'de saat 21.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Fedayi San olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler ise AVAR olarak eşllik edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 sezondur görev yapan Halil Umut Meler, bu ligde 13. müsabakasını yönetecek. - İSTANBUL