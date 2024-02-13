Halkbank, çeyrek finalde Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Halkbank, çeyrek finalde Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

Halkbank, çeyrek finalde Brand Group Alanya Belediyespor\'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Halkbank, çeyrek finalde Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Başkent ekibi, yarı finalde Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediye eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

13.02.2024 15:51  Güncelleme: 16:20
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Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu

Halkbank: Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a ( Volkan Döne, İzzet Ünver, Doğukan Ulu)

Brand Group Alanya Belediyespor: Bertuğ Öndeş, Seganov, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Saadat, Uriarte (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya, Umut Durur, Azizcan Ataoğlan, Emin Gök, Abdulsamet Sineren)

Setler: 25-20, 25-14, 25-21

Süre: 63 dakika (20, 20, 23)

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Halkbank, çeyrek finalde Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Başkent ekibi, yarı finalde Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediye eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halkbank, çeyrek finalde Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halkbank, çeyrek finalde Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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