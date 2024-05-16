Halkbank Çocuk Atletizm Şenliği İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Halkbank Çocuk Atletizm Şenliği İstanbul'da düzenlenecek

Halkbank Çocuk Atletizm Şenliği İstanbul\'da düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Halkbank Çocuk Atletizm Şenliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında İstanbul'da yapılacak. 8-12 yaş arası 2 bin çocuğun katılacağı etkinlikte, çocuklara temel spor aktiviteleri eşliğinde eğlenceli parkurlar sunulacak.

16.05.2024 12:55
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Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde Bahçelievler Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği "Halkbank Çocuk Atletizm Şenliği" yarın İstanbul'da yapılacak.

Bahçelievler Belediyesinin açıklamasına göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinliklerinin de içinde bulunduğu Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen organizasyon, Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu'nda saat 10.00'da başlayacak. Etkinliğe 8-12 yaş arası 2 bin çocuk katılacak.

Şenlik kapsamında çocuklara eğlenceli parkurlar eşliğinde temel spor aktiviteleri yaptırılacak.

Kaynak: AA

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