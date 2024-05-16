Halkbank Çocuk Atletizm Şenliği İstanbul\'da düzenlenecek

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde Bahçelievler Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği "Halkbank Çocuk Atletizm Şenliği" yarın İstanbul'da yapılacak.

Bahçelievler Belediyesinin açıklamasına göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinliklerinin de içinde bulunduğu Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen organizasyon, Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu'nda saat 10.00'da başlayacak. Etkinliğe 8-12 yaş arası 2 bin çocuk katılacak.

Şenlik kapsamında çocuklara eğlenceli parkurlar eşliğinde temel spor aktiviteleri yaptırılacak.