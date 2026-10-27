Halkbank, Efeler Ligi 3. haftasında İzmir\'de Altekma\'yı 3-0 mağlup etti

Halkbank, Efeler Ligi 3. haftasında İzmir'de Altekma'yı 3-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Ligi 3. haftasında Halkbank, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Altekma'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 20-25, 12-25 ve 22-25'lik skorlarla Halkbank lehine sonuçlandı.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Serhan Semiz
ALTEKMA: Buculjevic, Ewert, Ulaş, Young, Oğuzhan, Abdulvahap, Hüseyin, Baha, Tuna, Boğaçhan, Zonca, Özgür
HALKBANK: Kaziyski, Samet, Halit, Bardarov, Murat, Ferreira, Volkan, Berat, Deroo, Burak, Fuentes
SETLER: 20-25, 12-25, 22-25
SÜRE: 81 dakika
Efeler Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 12-25 ve 22-25'lik skorlarla sonuçlandı.
Kaynak: DHA
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