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Halkbank Erkek Voleybol Takımı Berlin Recycling Volleys'i yeneceklerine inanıyor - Son Dakika
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı Berlin Recycling Volleys'i yeneceklerine inanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Nimir Abdelaziz, Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımını yeneceklerine inandığını belirtti. Takım, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde lider konumda bulunuyor.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Berlin Recycling Volleys\'i yeneceklerine inanıyor
18.12.2023 - 10:41,  Güncelleme: 10:43
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Nimir Abdelaziz, deplasmanda karşılaşacakları Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımını yeneceklerine inandığını belirtti.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Halkbank, çarşamba günü oynayacağı C Grubu'ndaki 4. maçı için Almanya'ya gitti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, oyuncuların maç ile ilgili görüşlerine yer verildi.

Takım kaptanı Nimir Abdelaziz, Berlin'e kazanmak için gittiklerini ifade etti. Güçlü bir rakiple oynayacaklarını hatırlatan Nimir, "Nasıl bir rakip olduklarını Ankara'da gördük ama biz Halkbank olarak her maçı kazanmak için oynarız ve Berlin'e iddialı gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli libero Volkan Döne ise Berlin'e aldıkları üç galibiyeti unutarak gittiklerini anlatarak, "Orada iyi oynayıp galibiyetle memlekete dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Orta oyuncu Doğukan Ulu da girdikleri dört maçlık dönemeçten kayıpsız çıkmak istediklerini, bunun için de Almanya'daki Türk vatandaşlarından destek beklediklerini kaydetti.

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçlar sonunda Halkbank 8 puanla lider konumda bulunuyor.

Kaynak: AA
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