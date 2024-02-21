Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Cucine Lube'ye 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Cucine Lube'ye 3-1 mağlup oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Cucine Lube\'ye 3-1 mağlup oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Cucine Lube'ye 3-1 yenildi. Rövanş maçı ise 28 Şubat'ta İtalya'da oynanacak.

21.02.2024 20:23  Güncelleme: 20:24
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Peter Szabo (Macaristan)

Halkbank: Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a ( Volkan Döne, Perrin, Blankenau)

Cucine Lube: Anzani, Adis Lagumdzija, Nikolov, Chinenyeze, de Cecco, Yant (Balaso, Thelle, Bisotto, Diamantini)

Setler: 21-25, 21-25, 27-25, 22-25

Süre: 106 dakika (24, 25, 29, 28)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İtalyan kulübü Cucine Lube'yi ağırladığı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-1 kaybetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Cucine Lube'ye 3-1 mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Cucine Lube'ye 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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