Halkbank Erkek Voleybol Takımı, üst üste 3. kez play-off finalinde

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste 3. kez play-off final etabında yer alacak.
Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara'nın mücadele edeceği final serisinde ilk maç, 11 Nisan Perşembe günü Ankara'da yapılacak.
Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
Başkent ekibinin başantrenörü Slobodan Kovac ve takım kaptanı Nimir Abdel-Aziz, final serisi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Slobodan Kovac, "Sanırım hepimiz finale kalmaktan çok mutluyuz. Bu sezon çok iyi voleybol oynayan Fenerbahçe'yi bekliyoruz. Biliyoruz ki birinci olmak istiyorsak en iyisi olmalıyız. Finaller her zaman zordur ama kalitesine çok inandığım ekibimin finallere hazır olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaptan Abdel-Aziz de finale ulaştıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Rakibimiz Fenerbahçe'nin sahada neler yapabileceğini iyi biliyoruz. Her maçta da gösterdikleri gibi finale kalmayı hak ettiler. Normal sezonda kaybettiğimiz tek takım. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gereken zorlu bir final olacak. Hedefimize ulaşmak için çok çalışmalı, odaklanmalı ve bu yıl çalıştığımız her şeyi vermeliyiz."
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