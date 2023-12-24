Halkbank, Fenerbahçe Parolapara\'yı 3-0 yendi

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yavuz Akdemir, İlknur Çakar
Halkbank: Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a ( Volkan Döne, İzzet Ünver, Aslan Ekşi, Perrin)
Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)
Setler: 25-20, 26-24, 25-19
Süre: 85 dakika (28, 32, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasının kapanış maçında Halkbank, evinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yendi.
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