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Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yendi - Son Dakika
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Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasının kapanış maçında Halkbank, evinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yendi.

Halkbank, Fenerbahçe Parolapara\'yı 3-0 yendi
24.12.2023 - 20:01,
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yavuz Akdemir, İlknur Çakar

Halkbank: Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a ( Volkan Döne, İzzet Ünver, Aslan Ekşi, Perrin)

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

Setler: 25-20, 26-24, 25-19

Süre: 85 dakika (28, 32, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasının kapanış maçında Halkbank, evinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yendi - Son Dakika
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