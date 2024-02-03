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Halkbank, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Halkbank, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi

Halkbank, RAMS Global Cizre Belediyespor\'u 3-1 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank, deplasmanda RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 22-25, 23-25, 25-20, 22-25 şeklinde sonuçlandı.

03.02.2024 15:39
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Salon: Cizre

Hakemler: Ramazan Demiröz, Alper Uğurten

RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Halil İbrahim Kurt, Far, Mejias, Ömer Furkan Dur ( Semih Çelik, Görkem Yazgan, Hakan Polat)

Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a ( Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 22-25, 23-25, 25-20, 22-25

Süre: 108 dakika (24, 28, 29, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank, deplasmanda RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Halkbank, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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