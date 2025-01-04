Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İbrahim Ünal
Halkbank: Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic ( Volkan Döne, Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Yiğit Hamza Aslan, Berk Dilmenler)
Rams Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Ekrem Caner Çiçekoğlu??, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Metin Toy, Emre Batur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik)?????
Setler: 25-21, 25-19, 25-21
Süre: 72 dakika (25, 24, 23)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, ağırladığı Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Halkbank'tan Temiz Sonuç - Son Dakika
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