Halkbank ve Arkas Spor Şampiyonlar Kupası'nda Karşılaşıyor

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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank ile Arkas Spor, yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Geride kalan sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in finalisti Arkas Spor arasında TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Şampiyonlar Kupası'nı geçen yıl Halkbank'ı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazanmıştı.

Bu sezon 15. kez düzenlenecek kupayı Halkbank, Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe 4'er, Galatasaray ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1'er kez kazandı.