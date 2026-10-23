Halter Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 7 sporcuyla mücadele edecek - Son Dakika
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Halter Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 7 sporcuyla mücadele edecek

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Halter Milli Takımı, Dünya Şampiyonası\'nda 7 sporcuyla mücadele edecek
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Türkiye Halter Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki otelde 7 milli sporcuyla tamamladı. Sporcular, 27 Ekim-8 Kasım'da Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek şampiyonada kota ve madalya almayı hedefliyor; ilk kafile bugün Çin'e hareket edecek.

Türkiye Halter Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kocaeli'de tamamladı.

Darıca ilçesindeki bir otelde kampa giren 7 milli sporcu, Çin'in Ningbo şehrinde 27 Ekim-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Şampiyona hazırlıklarını tamamlayan sporcular, organizasyonda kürsünün zirvesinde yer almayı hedefliyor.

Antrenör Mehmet Başol, gazetecilere, şampiyonaya hazır olduklarını söyledi.

Olimpiyat oyunları eleme sürecinde düzenlenen şampiyonada kota ve madalyalar alma hedeflerinin bulunduğunu anlatan Başol, "Güçlüyüz, başaracağız. Bu süreçte ve her zaman bize en güzel imkanları sunan devletimize, bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze ve Türkiye Halter Federasyonumuza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Milli takımında ilk kafile, bugün Çin'e hareket edecek.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiDünya ŞampiyonasıTürkiyeKocaeliDarıcaSporSon Dakika

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