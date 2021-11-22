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Halterciler, Naim Süleymanoğlu turnuvasından 4 madalya ile döndü - Son Dakika

Halterciler, Naim Süleymanoğlu turnuvasından 4 madalya ile döndü

22.11.2021 15:15
Halterciler, Naim Süleymanoğlu turnuvasından 4 madalya ile döndü

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün halter branşında yer alan sporcular Ankara'da yapılan Geleneksel Naim Süleymanoğlu Belediyeler Arası Halter Turnuvası'ndan 4 madalya ile döndü.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün halter branşında yer alan sporcular Ankara'da yapılan Geleneksel Naim Süleymanoğlu Belediyeler Arası Halter Turnuvası'ndan 4 madalya ile döndü. 102 kilogram sporcusu Mehmet Avcıl toplam 300 kilogram kaldırarak kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu'nu elde etti.

Ankara Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen ve halterin efsanesi olan Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği "Geleneksel Naim Süleymanoğlu Belediyeler Arası Halter Turnuvası"nda Pamukkale Belediyespor'un haltercileri de podyuma çıktı. Ülke çapından yüzlerce sporcunun katıldığı turnuvada mavi-beyazlı kulüpten Mehmet Avcıl, Veli Yokuş, Bahadır Emer, Halil İbrahim Altıntaş, Ali Osman Çınlar, Fatih çetin ve Mirza Kılınç boy gösterdi. Türkiye rekorunun sahibi 102 kilogram sporcusu Mehmet Avcıl koparmada 135, silkme de de 165 kilogram kaldırarak toplam 300 kilogramla Türkiye Şampiyonu oldu. 81 kilogramda mücadele eden Bahadır Emer koparmada 94, silkmede de 119 kilogram kaldırarak toplamda 213 kilogramla Türkiye ikincisi, 61 kilogram sporcusu Halil İbrahim Altıntaş da koparmada 95, silkmede de 110 kilogram ile toplamda 205 kilogram kaldırarak Türkiye ikinciliğini kazandı. 89 kilogramda podyuma çıkan Veli Yokuş ise koparmada 75, silkmede de 95 kilogram ile toplamda 170 kilogram ile Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Pamukkale Belediyespor adına mücadele eden sporculardan Ali Osman Çınlar dördüncü, Fatih Çetin yedinci ve Mirza Kılınç da on ikinci sırada yer buldu. - DENİZLİ

Halterciler, Naim Süleymanoğlu turnuvasından 4 madalya ile döndü
Halterciler, Naim Süleymanoğlu turnuvasından 4 madalya ile döndü
Halterciler, Naim Süleymanoğlu turnuvasından 4 madalya ile döndü
Halterciler, Naim Süleymanoğlu turnuvasından 4 madalya ile döndü

Naim Süleymanoğlu, Pamukkale, Türkiye, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Halterciler, Naim Süleymanoğlu turnuvasından 4 madalya ile döndü - Son Dakika Spor


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