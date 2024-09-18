Haluk Canatar, Yüzme Federasyonu Başkan Adayı

Spor

Yüzme Federasyonu Başkan Adayı Haluk Canatar, Türkiye'nin tesisleşmede dünyada öncü ülkelerden biri olduğuna vurgu yaparak, "Bizlerin hedefi bu imkanların hakkını vererek Avrupa ve dünya şampiyonaları ile birlikte 2028 olimpiyatlarında ülkemize altın madalyalar kazandırmak olacaktır" dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nda geçmişte yönetim kurulu üyeliği yapan Haluk Canatar, yaptığı yazılı açıklama ile başkan adaylığını açıkladı. Canatar, "Yüzme sporunu hak ettiği yere taşımak, gençlerin gayretlerini sistemli bir şekilde başarılarla taçlandırmak için yüzmenin akil ve dinamik isimlerinden kurduğumuz yönetim kurulu ekibimizle bugün itibariyle yeni bir yola çıkıyoruz. Her şeyimiz olan değerli sporcularımız, emektar antrenörlerimiz, en büyük destekçimiz kulüplerimiz, olmazsa olmazımız vefakar yüzücü velilerimiz, hakemlerimiz, sağlık ekiplerimiz ve diğer tüm çalışanlarımızla, hep birlikte, omuz omuza hedeflerimize ulaşacağız. Yüzme, yalnızca bir spor dalı değil; disiplin, dayanıklılık ve azmin vücut bulduğu bir yaşam tarzıdır.

Ülkemizin yüzme alanında dünya çapında daha büyük başarılar elde etmesi için köklü bir değişime güçlü bir vizyona, sağlam adımlarla ilerlemeye ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Su sporlarına katkı sağlamak ve geleceğe yönelik vizyonumuzu hayata geçirerek yüzme branşını Türkiye'de gençlerin en çok tercih ettiği spor dalı haline getirmek üzere bilimsel bir program hazırladık. Tesisleşmede dünyada öncü ülkelerden biri olan ülkemizde, geniş ve çok değerli imkanlara sahibiz. Bizlerin hedefi bu imkanların hakkını vererek Avrupa ve dünya şampiyonaları ile birlikte 2028 olimpiyatlarında ülkemize altın madalyalar kazandırmak olacaktır.

Federasyonumuzun yönetim anlayışını şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturacağız. Bu doğrultuda spor camiamızın her bireyinin sesini duyan bir yönetim anlayışıyla sizlerle birlikte yüzme federasyonunu daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Gece gündüz, aşkla çalışacağımızın sözünü veriyorum"

Yönetim kurulu ekibiyle yeni bir dönem başlatacaklarını belirten Canatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Yüzme sporunun içinden gelen birisi olarak bir dönem Yüzme Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği ve asbaşkanlık yaptım. Sizlerin desteğiyle, bu sefer başkan olarak yüzme sporuna hizmet etmek istiyorum.

Pırıl pırıl dinamik bu nesille nice başarılar yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Şahsım ve yönetim kurulu ekibimizle, oluşturacağımız kurullarda görev alacak arkadaşlarımızla yeni bir dönem başlatacağız. Türk yüzme sporunu hak ettiği seviyeye getirmek için büyük bir heyecan duyuyoruz. Her bir karışına bedel ödenmiş ülkemizin şanlı bayrağını, dünyanın her yerinde göndere çektirmek hedefiyle gece gündüz, aşkla çalışacağımızın sözünü veriyorum. Siz değerli yüzme ailesinin desteğini bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum." - İSTANBUL