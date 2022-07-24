Seferovic son olarak Galatasaray taraftarının çok iyi bir atmosfer yarattığını söyleyerek, "Sezon içerisinde daha coşkulu olacaklarını biliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Haris Seferovic, Galatasaray, Kasımpaşa, D Smart, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Haris Seferovic: İlk maçımda gol atmak çok gurur verici - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.