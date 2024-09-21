Harput FK'nın Takım Otobüsü Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Harput FK'nın Takım Otobüsü Yangın Çıkardı

Harput FK\'nın Takım Otobüsü Yangın Çıkardı

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Harput FK'nın otobüsü, Karşıyaka maçı için İzmir'e seyir halindeyken yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.09.2024 11:52  Güncelleme: 12:01
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden eski adıyla 23 Elazığ FK, yeni adıyla Harput FK'nın takım otobüsü, 3. hafta karşılaşmasında mücadele edecekleri Karşıyaka maçı için İzmir'e seyir halindeyken yandı. Teknik heyet, yöneticiler ve sporcularla birlikte toplam 34 kişinin bulunduğu takım otobüsünde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, motor kısmı yanan takım otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK, 2024-2025 sezonunun 3.hafta karşılaşması için İzmir'e doğru seyir halindeydi. Yeni sezona Harput FK adıyla başlayan ve ilk 2 müsabakadan golsüz beraberlikle ayrılan takımın otobüsü, Karşıyaka maçı için İzmir'e doğru seyir halindeyken sabah saat 09.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçe girişinde yangın meydana geldi. Elazığ Belediyesi'ne ait 23 FE 233 plakalı takım otobüsünün arka motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören otobüs şoförü Yansur Aytaç, İzmir- Ankara D300 karayolunun kenarındaki dinlenme alanına doğru yöneldi. Hareket halindeki otobüsün durmasıyla alevler otobüsün arka kısmını sararken, otobüs içerisindeki 34 kişi kendi imkanları ile otobüsten indi. Takım oyuncuları ve çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle bir yandan müdahaleye başlarken, bir yandan da durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, arka kısmı yanan otobüse müdahale etti. Alevler otobüsü kaplamadan yangın kontrol altına alınırken, teknik ekip, yöneticiler ve sporcular yangın söndürme çalışmalarını çaresizce izledi.

Öte yandan, meydana gelen yangın olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Harput FK'nın Takım Otobüsü Yangın Çıkardı - Son Dakika

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