Hartlap Mahallesi'nde Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
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Hartlap Mahallesi'nde Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası Coşkuyla Tamamlandı

Hartlap Mahallesi\'nde Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası Coşkuyla Tamamlandı

Onikişubat Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu destekli Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası, 81 ilden 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Başpehlivan Muhammet Enes Bandırma oldu.

16.09.2024 09:36  Güncelleme: 09:38
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Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun destekleriyle Hartlap Mahallesi'nde Türkiye'nin 81 ilinden 500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası büyük bir coşkuyla tamamlandı. Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivan Muhammet Enes Bandırma oldu.

Güreş sporunda yetiştirdiği başarılı sporcularla bilinen, aynı zamanda güreşin yaygınlaşmasına ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine önemli katkılar sağlayan Kahramanmaraş, Onikişubat Belediyesi organizasyonunda Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Onikişubat Belediyesi, güreşin kentteki en önemli merkezlerinden biri olan Hartlap Mahallesi'nde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliği ile Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası düzenledi.

Türkiye'nin 81 ilinden 500'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, kıyasıya mücadelelere sahne olurken güreş severlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Şampiyonada konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Onikişubat Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Güreş, sadece bir spor değil, milletimizin ruhunu, tarihini ve karakterini yansıtan önemli bir değerdir. Geleneksel sporlarımız arasında önemli bir yere sahip olan şalvar güreşi, yüzyıllardır milletimizin gücünü, cesaretini ve kardeşlik duygusunu yansıtan bir spor dalı olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün bu topraklarda, bu köklü geleneği bir kez daha yaşatıyor olmanın heyecanı içindeyiz. Kahramanmaraş, tarih boyunca hem güreş sporunda hem de diğer alanlarda sayısız başarıya imza atmış bir şehirdir. Güreş, Kahramanmaraş'ın kültüründe ve geleneğinde derin bir yer tutar. Bu kadim topraklar, güreşe gönül veren sayısız pehlivan yetiştirmiş ve bu sporun özünü yaşatmayı bir görev bilmiştir. Geçmişten günümüze, hem bölgesel hem de ulusal arenada kazandığımız zaferlerle, şehrimizin güreşteki başarısı Türkiye genelinde takdirle karşılanmaktadır" dedi.

19. Hartlap Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivan, Muhammet Enes Bandırma oldu. Şampiyonayı İsa Gönen 2'nci, Adem Uzun ise 3'üncü olarak tamamladı.

Takım halinde ise Kahramanmaraş birinci olurken, Ankara ikinci, İstanbul ise üçüncü oldu.

Şampiyona, ödül töreninin ardından sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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