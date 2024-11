Hasan Arat Beşiktaş\'ta Başkanlıktan Ayrıldı

Spor

Hasan Arat Beşiktaş'ta kulüp başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurmasının ardından Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş futbol takımı bu sezon Türkiye Süper Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği sonuçlardan dolayı yoğun eleştiri almış ve bu gelişmelerin ardından Başkan Hasan Arat hafta içi önce Beşiktaş Futbol A.Ş.'deki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Siyah beyazlılar, dün akşam da Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçından 3-1 mağlup ayrılmış ve yine camiadan tepkiler yükselmişti. Bu gelişmelerin ardından futbol yönetimi bugün bir araya gelmesi ve son durumu değerlenip Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'la yolların ayırması beklenirken Başkan Arat'ın kulüp başkanlığından da istifası geldi.

Beşiktaş'ta kulüp başkanlığı görevinden ayrıldığını bugün kendi sosyal medya hesabından duyuran Hasan Arat kulüp personeli ile vedalaşmak için geldiği Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat, "17 yaşında bu kapıdan ne kadar boynu dik, alnı açık geldiysem, bugün de aynı onurlu bir şekilde, alnım açık buradan çıkıyorum" diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün burada sporcularımız, çalışanlarımız birçok arkadaşlarımız, taraftarlarımız, gençlerimiz nezaket göstermişler, gelmişler. Onlarla vedalaşmak en doğal yapmamız gereken şeylerden birisidir. Bizler gelip geçiciyiz demiştim hep size. Bugün de burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın aslında bir asaletini yaşıyoruz. Bunlar çok normal şeylerdir demokrasilerde. Vakti geldi, gitmem gerekti ve gidiyorum. Bundan dolayı içim rahat, çok müsterihim. Beşiktaş burada gördüğünüz bütün gençlere emanet bundan sonra. Beşiktaş'ı hiç kimse istediği gibi kullanamayacak. Ben bundan sonra görev alacak arkadaşlarıma da başarılar diliyorum"

Beşiktaş'ın çok büyük bir camia olduğunu ve bu zorlukların üstesinden geleceğini belirten Arat "Beşiktaş her zaman sahibiyle, taraftarıyla doğru yolu bulacaktır. Bu camiaya hep güvenelim. Kriz dönemlerinde lütfen havlu atmayalım. Bunlar yaşanabilir. Sporda bunlar olabilir. Ben bu müze kapısına her geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Bugün de çok heyecanlandım. Şimdi giderken de çok heyecanlanacağım. Bu heyecanım hiç bitmeyecek. Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Ben bundan sonra bir taraftar olarak Beşiktaş sevgimi aynen muhafaza edeceğim ve bu güzelliği, bu güzel Beşiktaş camiasıyla birlikte hep yaşayacağım. Bana bugüne kadar göstermiş olduğunuz güvene, seçimde bizlere güvenerek vermiş olduğunuz oylara her şeye çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoşça kalın, hakkınızı helal edin. Sağ olun" diyerek sözlerini tamamlayarak kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.