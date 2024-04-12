Hasan Arat: "Maçları da yabancı hakemlerin yönetmesi lazım" - Son Dakika
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Spor

Hasan Arat: "Maçları da yabancı hakemlerin yönetmesi lazım"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yabancı VAR hakemi uygulamasını olumlu karşıladığını belirterek, Türk futbolunda yaşanan sıkıntıların son 4 ayda çok ender rastlandığını söyledi. Arat, maçların da yabancı hakemler tarafından yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

12.04.2024 19:52  Güncelleme: 19:53
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- Hasan Arat: "Maçları da yabancı hakemlerin yönetmesi lazım"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat:

"Yabancı VAR'ın devreye girmesini olumlu karşılıyorum"

"Türk futbolunda çok ender rastlanan sıkıntılar, son 4 ayda yaşanmıştır"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yabancı VAR hakemi uygulamasını olumlu karşıladığını belirterek, "Beşiktaş'ın yarın oynanacak maçı için yabancı VAR hakemi atamamışlar. Bir sonraki maçta biz de bekliyoruz. Bundan daha da önemlisi sezon bitmeden maçları da yabancı hakemlerin yönetmesi lazım" dedi.

Beşiktaş geleneksel bayramlaşma töreni bugün Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşti. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, törenin ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Başkanlığı dönemindeki ilk bayramlaşma töreni olduğunu söyleyen Başkan Arat, "Bugün çok güzel bir bayramlaşma oldu. Özellikle sporcularımızın da bizlerle olması daha da güzel oldu. Katılamayan sporcularımız var. Biliyorsunuz yarın Futbol A takımımızın maçı var. Bu sebeple onlarla daha önce bayramlaştık. Beşiktaş büyük bir aile. Bu aileye layık olacak şekilde ve Türkiye'ye layık olacak bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi temsilini yapacak takım olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tüm gayretimizi göstereceğiz" diye konuştu.

"Maçları da yabancı hakemlerin yönetmesi lazım"

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan yabancı VAR hakemleri kararı hakkında konuşan Arat, "Yabancı VAR'ın (Video Yardımcı Hakem) devreye girmesini ben olumlu karşılıyorum. Beşiktaş'ın yarın oynanacak maçı için yabancı VAR hakemi atamamışlar. Bir sonraki maçta biz de bekliyoruz. Yakında inşallah VAR görüntülerini de stadyumdaki ekranlara verme durumu olur. Bundan daha da önemlisi sezon bitmeden maçları da yabancı hakemlerin yönetmesi lazım. Türk futbolunun en önemli sıkıntıları hakemler ve VAR hakemleri. Bu yüzden büyük baskı altında kalıyorlar ve çok büyük hatalar yapabiliyorlar. Üstelik yapılan toplantılarının medyaya sızdırılması Türk futbol tarihindeki en can alıcı noktalarından bir tanesidir. Buradaki en can alıcı noktalardan bir tanesi iyi yabancı VAR hakemlerinin gelmesi durumudur. Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerden hakemlerin gelmesi doğru buluyorum. Çünkü bu bir rekabettir. Bu rekabet beraberinde istikrar getirir. Biz Beşiktaş ailesi olarak bu konuda baştan itibaren ısrarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş her zaman yabancı hakem ve VAR hakemleri konusunda ısrarcı olmuştur. Bu durumun çok eğitici olacağını düşünüyoruz. UEFA'nın bu konuda belli bir rotasyon planı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle önümüzdeki sezondan itibaren. Örneğin Hırvatistan'da gerçekleşen Alman yabancı hakem uygulaması çok başarılı oldu. Türkiye'de artık bu tartışmaların son bulması gerekiyor. Halk bundan sıkıldı artık. Özellikle son dönemde yaşanan olaylara bakarsanız eğer son 4 ayda Türk futbolunda çok ender rastlanan sıkıntılar yaşandı. O yüzden biz de Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinin 18 Temmuz'da değil de çok daha erken yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda tüm kulüpler imzalarını vermeye başladı. Biz de kulüp olarak pazartesi günü imzalarımızı vermeye başlayacağız. Beşiktaş'ın bulunduğu yer aynıdır. Beşiktaş, kişi ayrımı gözetmeksizin kurumlarla alakalı düşüncelerini söylemekten çekinmeyecektir. Bulunduğumuz yerde devam edeceğiz. Biz kendi performansımızla ilgilenmek durumundayız. Beşiktaş iyi bir takımdır. Türkiye Kupası'nı almamız gerekiyor. Futbol olarak kötü günler geçiriyoruz. Camia olarak bunu atlatacağız. Bugünkü bayramlaşmanın da moral olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kulübümüzün bundan sonraki plan ve projeleri hakkında konuştuk"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptıkları görüşme hakkında da bilgi veren Hasan Arat, "Beşiktaş'ın UEFA nezdinde kabul edilmesinin tarihi bir gerçekliği vardır. Beşiktaş, 121 yıllık bir camia. Her zaman en önemli iş ortaklarından bir tanesi olan UEFA ile de iyi ilişkilerde olmak zorundadır. Biz kulübümüzün bundan sonraki plan ve projeleri hakkında konuştuk. Türk futbolundaki sıkıntıları konuştuk. Yabancı VAR hakemi uygulamaları hakkında konuştuk. Bütün yaşanan olaylar yurt dışında sadece UEFA nezdinde değil diğer oyuncu ve antrenörler tarafından da kötü karşılandı. Türkiye bu sıkıntıları aşmak zorunda ve yenilenmek zorunda. TFF, demokratik bir seçime gitmeli ve mutlaka çok adaylı bir seçim olmak zorunda. Kurullar atamayla değil seçimle gelmeli. Federasyonda oluşacak rekabet ortamı Türk futboluna kaliteyi getirecektir. Çünkü futbol alanında yapılan çok büyük yatırımlar var. Bu yatırımların heba olmaması gerekiyor. Biz bu konuda öncü olamaya devam edeceğiz. Düşüncelerimizi söylemeye ve savunucusu olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

TFF seçim çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Arat, "Salı günü Kulüpler Birliği toplantısı var. Tabii bizim de düşündüğümüz isimler var. Bu isimleri dile getireceğiz. Beşiktaş olarak bu konunun takipçisi olacağız ve camiamızın değerleri doğrultusunda hareket edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Arat: 'Maçları da yabancı hakemlerin yönetmesi lazım' - Son Dakika

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