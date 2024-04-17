Spor

- Hasan Arat: "Türkiye Kupası hedefi süresince teknik adam ismi konuşmayacağız"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat:

"Futbol takımımız bu sene talihsiz bir dönem geçiriyor"

"Yapay zeka ile data okunabilirliği konusunda Arsenal ile de görüşeceğiz"

"İyi bir takımımız var aslında ama moraller bozuk, adaptasyon sorunu var"

"Türkiye'de federasyonlar içinde en iyi yönetilen federasyon, voleybol federasyonu"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Kupası süresince yeni teknik direktöre dair herhangi bir isim konuşmayacaklarını dile getirdi.

Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi, Bahçeşehir Üniversitesi Futu Kampüsü'nün ev sahipliğinde 16-17 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Etkinliğin Al in SPORTS oturumu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonla ilgili düşüncelerini aktaran Başkan Arat, "Bu kampüsü çok merak ediyordum. Kapıdan girdiğim anda gördüğüm enerji beni çok etkiledi. Türkiye'de uzun yıllardır görmediğim genç nüfusun, girişimcilerin, geleceğin müjdesi olduğunu düşünüyorum. Bu kampüsün değerini bilin. Dünyada böyle güzel yerler çok yok. Burada çok güzel şeyler üretilir" ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka ile data okunabilirliği konusunda Arsenal ile de görüşeceğiz"

Yapay zekanın Türk futboluna nasıl bir katkı sağlayacağına yönelik Hasan arat, "Kullanıcıların spordan gelmesi gerekmez. Tarafsız olması gerekir. Bugün bir futbolcunun ismini girdiğiniz zaman muhtemel sakatlıkları, koşu dakikaları, pasları gibi analizler ortaya çıkıyor. Muazzam bir gelişme var. En önemli konu datanın okunabilirliği. Teknik direktörler arasında bunları analiz edemeyenlerin çok şansı yok. Klasik yöntemlerin dışına çıkıldı. Bunu dünyada en iyi uygulayan kulüpler Manchester City, Liverpool, Barcelona, Arsenal'dir. Arsenal, yazılım şirketini satın almış ve 20-23 yaşındaki gençler bu yazılımı yönetiyorlar. Biz de Beşiktaş'ta bunu yapmak için çalışmalara başlayacağız, Arsenal ile de görüşeceğiz" diye konuştu

"Futbol takımımız bu sene talihsiz bir dönem geçiriyor"

Beşiktaş Futbol A Takımı'nın bu sezon neyden kaynaklı olarak kötü bir sezon geçirdiğiyle alakalı sorulan soruya ise Başkan Hasan Arat, "Biz çok sürdürülebilir bir yönetim hazırlığıyla göreve geldik. Bunları değiştirmek de kolay değil. Ama her şey dönüp dolaşıp futbol takımının aldığı sonuca dönüyor. Yani o top kaleye girmiyorsa, yaptıklarınızın pek değeri kalmıyor. Futbol takımımız bu sene talihsiz bir dönem geçiriyor. Bu dönemi atlatmak için de hazırlıklarımıza başladık. Teknik direktör ve oyuncu planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Zor bir durum olduğunu biliyoruz. Biz de bu zor durumu aşmak için göreve talip olduk. Zaten her şey yolunda gitseydi böyle bir seçim olmazdı. Spordan gelen tecrübeniz yoksa bu işlere hiç girmemek lazım. Zor günlerde ayakta kalabilmek önemlidir. Omuz omuza tüm arkadaşlarımızla bu mücadeleye devam ediyoruz. Sporda umutsuzluk olmaz. Sporda vazgeçme yoktur. O nedenle camiamız için doğrusu ne ise onu yapacağız. Burada bizi izleyen ezeli rakibimiz ve ebedi dostlarımızın taraftarlarına da başarılar diliyorum" cevabını verdi.

"Türkiye Kupası hedefi süresince teknik adam ismi konuşmayacağız"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı Teknik Direktör Fernando Santos'un ardından takımın başına geçecek teknik adam konusunda yerli ve yabancı alternatifler belirlediklerini aktararak, "Takıma uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bütçe dışında hareket etmek istemiyoruz. Kırılgan bir dönemdeyiz. Alacağımız karar çok kritik olacak. Bu sebeple hassas davranacağız. Türkiye Kupası hedefi süresince isim konuşmayacağız" şeklinde konuştu.

"İyi bir takımımız var aslında ama moraller bozuk, adaptasyon sorunu var"

Takım olarak bir performans sıkıntısının olduğundan bahseden Hasan Arat, "Tarihte olmadığı kadar yüksek sayıda antrenör değişikliği. Bu sıkıntıları gizlemenin kimseye bir faydası yok. Ama başarılar, sıkıntıları büyük ölçüde çözümleyebilir. Önümüzde iki aşamalı bir kupa, bu kadar yakınken morali yüksek tutmalıyız. İyi bir takımımız var aslında ama moraller bozuk, adaptasyon sorunu var. Ama kupayı kazanınca ben durumun düzeleceğini düşünüyorum. Sporda ümitsizlik olmaz" dedi.

"Türkiye'de federasyonlar içinde en iyi yönetilen, voleybol federasyonu"

Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin nasıl olduğunu yapay zekaya sorup sormadığıyla ilgili Arat, "Yapay zekaya sordum şu anda. Anlamakta zorlanıyor. TFF hatırlarsanız, 'Hakem atamalarını yapay zeka yapacak' demişti ama buna da müdahale ettiler. Biz yapay zekayı kullanırken müdahale etmemeliyiz. Yazılımcılar altyapıyı hazırlayabilirler, yöneticiler bu yapıyı yönlendirmeye kalkarsa güvenilirlik kaybolur. Güvenin kaybolduğu yerde seçimler çözümdür. Bunu her alanda düşünebilirsiniz. Burada eğer bir sıkıntı varsa seçimlere fazla uzatmadan gitmek yerindedir. Bu işlere sporun içinden gelen insanların gelmesi lazım. 'Ben iş adamıyım, gelip TFF'ye başkan olayım' gibi bir durum yok. Bütün sıkıntıları bilmeniz lazım. Demokratik şekilde olmalı, çok aday olmalı. Kurullar atamayla gelmemeli. VAR'da yabancı hakem olması olumlu, bu da rekabetten geliyor. Yönetimler örnek olmak zorunda. Türkiye'de federasyonlar içinde en iyi yönetilen federasyon, voleybol federasyonu. Voleybolun içinden gelen bir federasyon. Dünyada takım sporlarında madalya şansı olarak gösterilen tek takım. Voleybol lisesini kurmuşlar, devamlı oyuncu çıkıyor. Bu da iyi yönetim ilkesinden kaynaklanıyor. Bir de futbolda harcanan paralara bakın. Buna kulüpler de dahil. Burada yönetimlerin revizyon yapması lazım, gençlerin devreye girmesi lazım. Başkan adayı için, 'Şu kadar imza lazım' diyorlar. Bu imza tekelini bile vermemek lazım. Çıksın gençler aday olsun. Türkiye'deki en başarılı model olan voleybol federasyonunu herkesin takip etmesi lazım" diye sözlerini sonlandırdı.