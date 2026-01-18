Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
18.01.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın 1-1 sona eren Gaziantep FK maçını değerlendirdi. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın menajerine tepki gösteren Hasan Şaş, ''Büyük takımı kimse tehdit edemez! Bir tane menajer çıkacak, 2028'e kadar sözleşmesi olan oyuncuya konuşacak ve sen aksiyon alamayacaksın. Galatasaray'ı hiçbir menajer ve oyuncu tehdit edemez! Herkes haddini bilecek, kimsin ulan sen!'' yorumunda bulundu.

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi SporON YouTube kanalında değerlendirdi. Hasan Şaş, taraftarları eleştirirken, Lucas Torreira'nın menajerine de sert sözler sarf etti.

''BÜYÜK BİR PLANSIZLIK VAR''

Galatasaray'da büyük bir plansızlığın olduğunu belirten Hasan Şaş, "Ben beraberliğe razıyım dedim. Karşılıklı demeçler, transferlerin bir türlü gerçekleşmemesi, Atletico Madrid maçının beklenmesi, Atletico Madrid maçından alınacak bir skorun transferi çok etkileyeceğini hepimiz konuştuk ama geldiğimiz ortamda bugün Galatasaray'ın eğer sahaya çıkaracak ilk 11'inde zorlama oluyorsa o zaman büyük bir plansızlık var." dedi.

''BU DA BAŞARISIZLIK''

Transfer sürecinde başarısızlık olduğunu belirten Şaş, "Biz Gaziantep maçına 2-3 tane yeni oyuncuyla çıkamadıysak, bu da başarısızlık. Önemli oyuncuların yokluğu önceden belliydi. Peki, biz neden 2-3 tane yeni oyuncuyla çıkamadık Galatasaray olarak bu maçlara?" ifadelerini kullandı.

''SINGO NİYE YOK?''

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Singo hakkında konuşan Hasan Şaş, "Galatasaray'da 30 milyon taraftar şu an itibariyle Singo'nun neden oynamadığını biliyor mu? En son maçını 5 Kasım'da oynamış, 17 Ocak'tayız. Eskiden çapraz bağ ameliyatı olanlar bugün düz koşulara başlamıştı. Singo'nun neden olmadığını bugün ben bilmiyorum. Singo niye yok?" yorumunu yaptı.

''ICARDİ YEDEK OLUR''

Victor Osimhen'in takıma geri dönmesiyle birlikte Mauro Icardi'nin yedek olacağını belirten Şaş, "Osimhen geldikten sonra artık Icardi yedek olur. Taraftar da sorgulamaz. Çünkü eski Icardi bugün girdiği 2 net pozisyonu da gole çevirirdi ama bugünkü Icardi hala hazır değil." şeklinde konuştu.

''BİR DAHA MAÇA GELMESİN''

Taraftarları da eleştiren Hasan Şaş, "Bugün stada gelen taraftarlar bir daha maça gelmesin! Böyle seyircilik olmaz. Stada gelip fotoğraf çekinmeyle taraftar olunmuyor. Ben size bir abiniz olarak söylüyorum, artık tek hedef maç var; içeride oynanacak Fenerbahçe maçı. Kaybederseniz bu sene bayrakları saklayın." dedi.

''KİMSİN ULAN SEN''

Hasan Şaş, Lucas Torreira'nın menajerine sert tepki gösterek, "Torreira'nın menajeri niye yapıyor o konuşmaları? Çünkü yedeği yok. Büyük takımı kimse tehdit edemez! Bir tane menajer çıkacak, 2028'e kadar sözleşmesi olan oyuncuya konuşacak ve sen aksiyon alamayacaksın. Galatasaray'ı hiçbir menajer ve oyuncu tehdit edemez! Herkes haddini bilecek, kimsin sen! Şimdi bu menajer için diyorum, kimsin ulan sen?" sözlerini sarf etti.

Galatasaray, Hasan Şaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Doğru demiş menejer takımın muhatabı olamaz. 0 0 Yanıtla
  • Gs190581 Gs190581:
    Adam haklı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi

16:08
Suriye’de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPGSDG’den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
Suriye'de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPG/SDG'den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:53
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 16:31:30. #7.11#
SON DAKİKA: Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.