Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi SporON YouTube kanalında değerlendirdi. Hasan Şaş, taraftarları eleştirirken, Lucas Torreira'nın menajerine de sert sözler sarf etti.

''BÜYÜK BİR PLANSIZLIK VAR''

Galatasaray'da büyük bir plansızlığın olduğunu belirten Hasan Şaş, "Ben beraberliğe razıyım dedim. Karşılıklı demeçler, transferlerin bir türlü gerçekleşmemesi, Atletico Madrid maçının beklenmesi, Atletico Madrid maçından alınacak bir skorun transferi çok etkileyeceğini hepimiz konuştuk ama geldiğimiz ortamda bugün Galatasaray'ın eğer sahaya çıkaracak ilk 11'inde zorlama oluyorsa o zaman büyük bir plansızlık var." dedi.

''BU DA BAŞARISIZLIK''

Transfer sürecinde başarısızlık olduğunu belirten Şaş, "Biz Gaziantep maçına 2-3 tane yeni oyuncuyla çıkamadıysak, bu da başarısızlık. Önemli oyuncuların yokluğu önceden belliydi. Peki, biz neden 2-3 tane yeni oyuncuyla çıkamadık Galatasaray olarak bu maçlara?" ifadelerini kullandı.

''SINGO NİYE YOK?''

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Singo hakkında konuşan Hasan Şaş, "Galatasaray'da 30 milyon taraftar şu an itibariyle Singo'nun neden oynamadığını biliyor mu? En son maçını 5 Kasım'da oynamış, 17 Ocak'tayız. Eskiden çapraz bağ ameliyatı olanlar bugün düz koşulara başlamıştı. Singo'nun neden olmadığını bugün ben bilmiyorum. Singo niye yok?" yorumunu yaptı.

''ICARDİ YEDEK OLUR''

Victor Osimhen'in takıma geri dönmesiyle birlikte Mauro Icardi'nin yedek olacağını belirten Şaş, "Osimhen geldikten sonra artık Icardi yedek olur. Taraftar da sorgulamaz. Çünkü eski Icardi bugün girdiği 2 net pozisyonu da gole çevirirdi ama bugünkü Icardi hala hazır değil." şeklinde konuştu.

''BİR DAHA MAÇA GELMESİN''

Taraftarları da eleştiren Hasan Şaş, "Bugün stada gelen taraftarlar bir daha maça gelmesin! Böyle seyircilik olmaz. Stada gelip fotoğraf çekinmeyle taraftar olunmuyor. Ben size bir abiniz olarak söylüyorum, artık tek hedef maç var; içeride oynanacak Fenerbahçe maçı. Kaybederseniz bu sene bayrakları saklayın." dedi.

''KİMSİN ULAN SEN''

Hasan Şaş, Lucas Torreira'nın menajerine sert tepki gösterek, "Torreira'nın menajeri niye yapıyor o konuşmaları? Çünkü yedeği yok. Büyük takımı kimse tehdit edemez! Bir tane menajer çıkacak, 2028'e kadar sözleşmesi olan oyuncuya konuşacak ve sen aksiyon alamayacaksın. Galatasaray'ı hiçbir menajer ve oyuncu tehdit edemez! Herkes haddini bilecek, kimsin sen! Şimdi bu menajer için diyorum, kimsin ulan sen?" sözlerini sarf etti.