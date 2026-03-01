Hasan Şaş, Galatasaray'ın 3 yıldızını hedef aldı - Son Dakika
Hasan Şaş, Galatasaray'ın 3 yıldızını hedef aldı

Hasan Şaş, Galatasaray\'ın 3 yıldızını hedef aldı
01.03.2026 17:33
Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı. Ismail Jkovas, Eren Elmalı ve Noa Lang'ı eleştiren Hasan Şaş, "Sezon sonuna kadar bize şunu gösterecekler; ya siz burada devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kimse kusura bakmasın. Sol tarafta işleyen akınımız yok, işleyen bir fiziksel mücadelemiz yok.'' dedi.

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçı SporON YouTube kanalında değerlendirdi.

''GELDİĞİNDEN BERİ EN KÖTÜ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI''

Leroy Sane ve Gabriel Sara'nın kötü günlerinde olduklarını ifade eden Hasan Şaş, "3 gün sonraki maçtan dönüyorsanız burada beklediğim oyuncular olur. Beklediğim oyunculardan biri Leroy Sane. Leroy Sane'yi 'Tek başına maç kazandır' diye aldılar ama kötü oynadı. Sara belki Galatasaray'a geldiğinden beri en kötü maçlarından birini oynadı, Torreira'yı tek başına orta sahada bıraktı." dedi.

''SAĞ BEKİ BOEY'E TESLİM ETSİN''

Galatasaray'ın sağ bekinde Sacha Boey'un forma giymesinin gerekli olduğunu belirten Hasan Şaş, "Sacha Boey elinden geleni yaptı. İyi bir Boey'i Galatasaray mümkünse kapatsın, sağ beki Boey'e teslim etsin." ifadelerini kullandı.

''KİMSE KUSURA BAKMASIN, SOL TARAFTA İŞLEYEN AKINIMIZ YOK''

Galatasaray'ın sol kanadında mücadele eden Ismail Jakobs, Eren Elmalı ve Noa Lang'a eleştirilerde bulunan Hasan Şaş, "Sezon sonuna kadar bize şunu gösterecekler; ya siz burada devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kimse kusura bakmasın. Sol tarafta işleyen akınımız yok, işleyen bir fiziksel mücadelemiz yok. Noa Lang kötü oynadı, Eren Elmalı kötü oynadı. Jakobs maça girdi mi girmedi mi belli değil. Bu adamlara güvenip şampiyonluk yoluna çıkılmaz. Net isimler dahil edilmeli." şeklinde konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
