Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak

Hasan Şaş\'tan Okan Buruk\'a: Bu işi bırak
22.02.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor'a 2-0 yenildiği mücadeleyi yorumladı. Okan Buruk'un rotasyon kararını eleştiren Hasan Şaş, ''Eğer sen 3,5 yılın sonunda 11 maç kalmışken, 3 puan da öndeyken hala rotasyonla uğraşırsan bu işi bırak. Bu işi anlatacak bir durumum yok.'' açıklamasında bulundu.

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor'a 2-0 yenildiği mücadeleyi Spor On YouTube kanalında değerlendirdi. Hasan Şaş, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için dikkat çekici ifadeler kullandı.

"SİZ BAŞKA DÜNYADA MISINIZ"

Galatasaray'ın böyle maç kaybetmemesi gerektiğini dile getiren Hasan Şaş, "Ligin başlarında olsa 6-7. hafta kadro rotasyonunu kabul edebiliriz. Madem bu takım ritmini almış buradan devam ederim. Senin artık 12 tane maçın vardı ama bu rotasyonun zamanlamasını yapacak olan Okan Hoca. Yapma Okan Hoca. Siz kendini başka dünyada mı sanıyorsunuz? Siz nasıl Avrupa takımlarına konsantre oluyorsanız. Size de öyle konsantre olacaklarını bilmiyor musunuz? Siz bilmiyor musunuz size karşı oynayacak takımların konsantre olacaklarını bilmiyor musunuz? 3-4 gün önce Juventus'u yenmiş takım Konya'da böyle kaybetmeye hakkı yok!" dedi.

"10-0 DA YENSE ALKIŞLAMAM"

Sözlerine devam eden Şaş, ''Bundan sonra Galatasaray 10-0'da yense ben alkışlayarak girmeyeceğim buraya. Sadece 4 gün önce Juventus'u böyle yenmiş takımın Konya'da böyle kaybetmeye hakkı asla yok.'' ifadelerini kullandı.

''BU İŞİ BIRAK!''

Okan Buruk'un rotasyon kararını sert dille eleştiren Hasan Şaş, "Eğer sen 3,5 yılın sonunda 11 maç kalmışken, 3 puan da öndeyken hala rotasyonla uğraşırsan bu işi bırak. Bu işi anlatacak bir durumum yok. Ya rotasyon yapıyorsunuz, rotasyonda herkes iyi olamaz, takım ritmini, oyun akışını tutturamaz. Singo Abdülkerim maça başladı, Abdülkerim bir anda yok oldu. Sallai solda başladı, santrforda bitirdi. Barış girdi oyuna, nerede bitirdi oyunu bilmiyoruz. Şimdi artık son 11 maça kadar geldiğimiz için, neden bu maç rotasyon? Galatasaray, Juventus maçını 5-2 kazanınca 'Türkiye Ligi'ndeki bütün maçları biz kazanacağız?' mı dedi. Böyle bir durum mu var?" yorumunu yaptı.

Galatasaray, Okan Buruk, Hasan Şaş, Konyaspor, Tümosan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yetkin metin Yetkin metin:
    yerden göğe haklı’hep aynı şeyi yapıp başka sonuç beklemek aptalların işi’as kadro ile çıkarsın skoru alınca değiştirirsin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

16:37
901’de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler’e kesildi
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:14
Galatasaray’ın tarihi restine TFF’den tek cümlelik yanıt
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
14:51
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 16:42:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.