Hasi: Alınan puandan dolayı mutluyum - Son Dakika
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Hasi: Alınan puandan dolayı mutluyum

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Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-2 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Besnik Hasi, maçta daha iyi taraf olduklarını, ilk golün takımı toparladığını ve kulübenin önemini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yla deplasmanda 2-2 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Besnik Hasi, attıkları ilk golün takımı toparladığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kosovalı çalıştırıcı, maçta daha iyi olan tarafın Amed Sportif Faaliyetler olduğunu belirtti.

Kasımpaşa'nın organize bir ekip olduğunun altını çizen Hasi, "Uzun toplarla gol bulmaya çalışıyorlar. Çok özel ekstra bir durumları yoktu. Defans anlamında iyi değildik. Onların da pozisyonları oldu. Krasnic'le 1-1'i yakalayabilirdik ama atamadık. Çok basit bir golle 2-0 geriye düştük. Bundan sonra bizim için zor oldu. 2-1'i yakaladıktan sonra daha iyi bir takım olduk. Orban oyuna girdikten sonra oyunu direkt etkiledi. Umuyorum ileride en iyi halini göreceğiz. Yedek kulübesinde neden olduğunun cevabını vermiş oldu bana. Kulübenin iyi olması çok önemli. Kasımpaşa'nın 75. dakikadan sonra goller yediğini analiz etmiştik. Alınan puandan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar çalıştığı Belçika Ligi'yle Süper Lig'i kıyaslayan Hasi, "Belçika'yı avucumun içi gibi bilirim. Burada rakipler çok zor olabiliyor. Burası çok zor bir lig. Kasımpaşa içeride oynuyor, hocaları da sanırım İtalyan futbolundan esinlenmiş. Belli bölgelerde onları domine etmemiz gerekiyordu, bunu iyi yaptığımızı söyleyebilirim. Önümüzde Başakşehir maçı var, bambaşka bir takım. Ben de yeni şeyler öğreniyorum. Belçika daha taktik bir lig. Burada rakipler çok güçlü." açıklamasında bulundu.

Kadrodaki isimlerin takıma yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını dile getiren Kosovalı çalıştırıcı, "Geniş bir kadrom olduğunu söyleyemem. Umarım sakatlıksız bir dönem geçiririz." diye konuştu.

İç sahada üst üste oynayacakları Başakşehir ve Beşiktaş maçlarına da değinen Hasi, şunları söyledi:

"Rakiplerimiz gerçekten çok iyi. Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izledim. Beşiktaş direkt skoru değiştirecek oyunculara sahip. Başakşehir de açık oynayan, kazanmak isteyen bir takım. Galatasaray karşısında forvetin çıkmasının ardından işler değişti belki ama beraberlik çıkarabilirlerdi. İçeride oynayacağız. Her karşılaşmada bir önceki maçtan daha iyi olmayı hayal ediyorum."

Kaynak: AA

Besnik Hasi, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasi: Alınan puandan dolayı mutluyum - Son Dakika

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