Hasketbol Spor Kulübü, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirdi

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Bu sezon Kayseri'yi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde temsil edecek olan Hasketbol Sporkulübü, yeni sezon öncesinde kadrosunu dört önemli oyuncu ile takviye etti.

Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi F Grubu'nda Gaziantep, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş temsilcileri ile mücadele edecek olan Hasketbol Spor Kulübü, transfer çalışmalarına kadrosuna kattığı dört önemli isim ile devam etti. Kayseri ekibi transfer çalışmaları kapsamında Atilla Bozdağ, Veysel Topuz, Mükremin Karakaya, Yakup Kaan Evci'yi kadrosuna kattı. Hasketbol Spor Kulübü altyapıdan da Mehmet Ali Uslu, Oğulcan Babacan, Furkan Altıneğer, Kubilay Yıldırım, Efe Kaan Uzunlu, Mustafa Güngör Ensar Kaya ve Yahya Kanay'ı A takım kadrosuna dahil ederek transferi tamamladı.

Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Basketbol Bölgesel Ligi'ne başvurumuzu yaptıktan sonra kadromuzu güçlendirerek Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek için transfer çalışmalarımıza başlamıştık. Bu kapsamda büyük erkekler liginde son derece başarılı bir sezon geçirerek takımlarının lokomotifi olan birçok başarılı maça imza atan 4 yıldız oyuncuyu kadromuza kattık. altyapımızdan da 7 oyuncumuzu A Takım kadromuza dahil ederek transfer çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi Lig'in başlayacağı güne kadar en iyi şekilde hazırlıklarımızı tamamlayarak başarılı bir sezon geçirmek ve Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ