Spor

- Hatay'da çifte sevinç

HATAY - Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın ve ligde kalmayı son hafta başaran Hatayspor'un taraftarları, maçların bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Depremin vurduğu Hatay'ın temsilcisi Hatayspor'da ligde kalmayı son hafta aldığı galibiyetle tamamladı. Maçların sona ermesiyle birlikte taraftarlar, Antakya kent meydanına akın ettiler. Asrın felaketinin ardından uzun zaman sonra hınca hınç dolu kent meydanında sevinç yaşandı. Taraftarlar, Hatayspor ve Galatasaray lehine tezahürat yaparak hem şampiyonluğu hem de ligde kalmayı kutladı.

Depremzede taraftarlar aylar sonra bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdiler.