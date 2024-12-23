Hatay'da gençler arasında wushu turnuvası düzenlendi

Spor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gençler arasında düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Wushu Turnuvası" sona erdi.

İskenderun Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 15-18 yaş kategorisinde 100'e yakın sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda derece giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Ödül törenine, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu ile İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel de katıldı.