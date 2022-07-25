Hatay'da Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu - Son Dakika
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Hatay'da Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu

25.07.2022 12:29
Hatay'da Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu

Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası'nda başpehlivanlığı Barış Güngör kazandı.

Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası'nda başpehlivanlığı Barış Güngör kazandı.

Aba Güreşi Mersahı'nda dün başlayan şampiyonada yaklaşık 1000 sporcu, 10 sıklette mücadele etti.

Bugün devam eden organizasyonun 100 kilogram finalinde Yakup Yerlikaya'yı yenen Barış Güngör, başpehlivan unvanını aldı.

Müsabakalar sonunda 45 kilogramda Mücahit Alıcı, 50 kilogramda Ozan Datlı, 55 kilogramda Hamut Hanelçi, 60 kilogramda Ferhat Kılıç, 65 kilogramda Yusuf Uraz, 70 kilogramda Fatih Önalan, 75 kilogramda Hüseyin Bakır, 80 kilogramda Hasan Kaya, 90 kilogramda da Şahin Turşak birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay'da Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu - Son Dakika

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