Hatay, sahasında Antalyaspor'a göz açtırmadı

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Milli ara sonrası gollerle dönen Hatay, rakibini 3-1 mağlup etti.

HATAYSPOR, SÜPER LİG'DE 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Ayoub El Kaabi, 69. dakikada Ruben Ribeiro ve 84. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Fraport TAV Antalyaspor'un tek sayısı ise 45+3. dakikada Paul Mukairu'dan geldi. Bu sonucun ardından Atakaş Hatayspor, son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve puanını 26'ya yükselterek ikinci sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Fraport TAV Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.