Hatay Samandağ'da düzenlenen plaj futbolu turnuvasında 12 takım yarıştı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Büyükşehir Belediyesince Çevlik Sahili'nde plaj futbolu turnuvası düzenlendi. 96 sporcudan oluşan 12 takımın mücadele ettiği turnuvada, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen plaj futbolu turnuvasına 96 sporcu katıldı.
Büyükşehir Belediyesince Çevlik Sahili'nde organize edilen turnuvada, 96 sporcudan oluşan 12 takım yarıştı.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödül verildi.
Kaynak: AA
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