Hatay spor haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0 - Son Dakika
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Hatay spor haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0

14.10.2022 15:42
Hatay spor haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Hatay haber... SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ferhat BüyükpamukçuARKAS SPOR: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Ahmet, Caner, Enis Ali, Enes, Perez, BertuğHATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Boğaçhan, Bucko, Fatih Eren, Miskevich, Cafer, Furkan, Batuhan, Zeka Çağatay, Berkan,...

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ferhat BüyükpamukçuARKAS SPOR: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Ahmet, Caner, Enis Ali, Enes, Perez, BertuğHATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Boğaçhan, Bucko, Fatih Eren, Miskevich, Cafer, Furkan, Batuhan, Zeka Çağatay, Berkan, Burhan, Ahmet Emre, YiğitSETLER: 25-19, 27-25, 25-20SÜRE: 81 dakika (24, 31, 26)AXA Sigorta Efeler Ligi 4'üncü haftanın açılış maçında Arkas Spor evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 27-25 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Arkas Spor üst üste 4'üncü galibiyetini alıp 10 puana ulaşırken, galibiyetle tanışamayan Hatay ekibi 2 puanda kaldı.

- İzmir
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Hatay haberi: AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0 Hatay haberi: AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0 Hatay spor haberi | FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 Dafni Agiou Dimitriou: 45 Hatay spor haberi | FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 Dafni Agiou Dimitriou: 45
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hatay spor haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay spor haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0 - Son Dakika
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