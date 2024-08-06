Hatay Stadyumu, iyileştirme çalışmalarının ardından Hatayspor'a ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Hatay Stadyumu, iyileştirme çalışmalarının ardından Hatayspor'a ev sahipliği yapacak

Hatay Stadyumu, iyileştirme çalışmalarının ardından Hatayspor\'a ev sahipliği yapacak

Kahramanmaraş merkezli depremleri orta hasarla atlatan Hatay Stadyumu, iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından önümüzdeki sezondan itibaren Hatayspor'a yeniden ev sahipliği yapacak.

06.08.2024 09:07  Güncelleme: 09:09
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini orta hasarla atlatan 25 bin koltuk kapasiteli Hatay Stadyumu'nun, gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının ardından önümüzdeki sezondan itibaren Hatayspor'a yeniden ev sahipliği yapması planlanıyor.

Antakya ilçesinde 2021 yılında açılışı gerçekleştirilen ve 128 milyon TL'ye inşa edilen 25 bin koltuk kapasiteli Hatay Stadyumu, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 6 Şubat depremlerini orta hasarlı olarak atlatmıştı. Stadyumda yapılan incelemeler ve kontrollerde müsabakalara ev sahipliği yapmasına izin verilmemesi üzerine Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, maçlarını Mersin'de oynamaya başlamıştı. Hatayspor taraftarlarının heyecanla beklediği stadyumla ilgili güçlendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde ihale edileceği öğrenildi. İyileştirme çalışmalarının 2025-2026 sezonu öncesi tamamlanmasıyla Akdeniz ekibinin iç saha maçlarını gelecek sezon yeniden Hatay Stadyumu'nda oynaması planlanıyor.

Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor'un Kulüp Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, statta gerçekleştirilecek iyileştirme süreci için gerekli ihalenin önümüzdeki günlerde yapılacağını belirterek, "Biz de Hatay'da Hataylılar olarak Hataysporumuza hep birlikte sahip çıkıyoruz. 6 Şubat sonrası stadyumumuz bu süreçte zarar gördü. Bu zararı da telafi etmek ve ortadan kaldırmak adına kongreden hemen sonra yönetim olarak elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Şu anda stadımız ihale aşamasına geldi. Stadımız Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından çok yakın zamanda ihale edilecek. Stadımız orta hasarlı olarak belirtildi. En yakın zamanda ihalesi gerçekleşir gerçekleşmez biz de takipçisi olacağız" dedi.

Hatayspor'un 2025 -2026 sezonunda iç saha maçlarını Hatay Stadyumu'nda oynamasını planladıklarını aktaran Atıç, "Biz Hataylıların Hatayspor'a olan sevdasını biliyoruz. Bütün Hataylı kardeşlerimin Hatayspor'un bir an önce memleketimize dönmesi için bir mücadele içerisinde olduğunu biliyoruz. Bir Hataylı olarak ben de bunu çok istiyorum. Biz de yönetim olarak başta Başkanımız Levent Mıstıkoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk ve Hatay'a gönül veren tüm vatandaşlarımız bu manada bir mücadele içerisinde. Taraftarımızın içi rahat olsun inşallah, gelecek sezon takımımızı tekrar yuvasında stadyumuyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatay Stadyumu, iyileştirme çalışmalarının ardından Hatayspor'a ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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