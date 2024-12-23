Hatayspor, Adana Demir'e Karşı 1-0 Önde - Son Dakika
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Hatayspor, Adana Demir'e Karşı 1-0 Önde

Hatayspor, Adana Demir\'e Karşı 1-0 Önde

Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'u 1-0 yenerek ilk yarıyı önde kapattı. Golü Aboubakar attı.

23.12.2024 21:46
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Stat: Mersin

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Dk. 35 Cengiz Demir), Görkem Sağlam, Diack, Boutobba, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Yusuf Barası, Aimbetov, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Arda Okan Kurtulan

Gol: Dk. 26 Aboubakar (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Calvo, Dk. 15 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Aboubakar'ın defansın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Rui Pedro vuruşunu yaptı. Rakibinin açısını kapatan kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.

26. dakikada Hatay ekibi öne geçti. Boutobba'nın sağdan ortasına yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda top, kaleciden döndü. Aboubakar, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

31. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında defansın arkasına sarkan Boutobba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta attı.

Müsabakanın ilk yarısı, Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Adana Demir'e Karşı 1-0 Önde - Son Dakika

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