Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Samim SELÇUK/ HATAY, -SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 17'nci haftasında, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarına başladı.

Türkiye Kupası'nda İskenderunspor'a 1-0'lık skorla elenmesinin ardından tüm dikkatini lige veren bordo-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.