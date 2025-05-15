Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahada idman yapan Hatay ekibi, dar alanda pas ve taktik çalıştı.
Basına kapalı antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Adana Demirspor ile Hatayspor, 17 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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