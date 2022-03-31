Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Osman Çalgın Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Rakipleri Adana Demirspor'u yenerek puan sıralamasında önlerine geçmek istediklerini ifade eden Erdoğan, "Zor bir maç. Rakibimizin özellikle bu sene iyi transferlerle iyi futbol oynaması ve bireysel anlamda da çok tehlikeli, etkili oyuncuları bulunduruyor. Bizim açımızdan maç kolay geçmeyecek. Kendi sahamızda, stadımızda, şehrimizde oynayacağımız için inşallah rakibimizi yenip önlerine geçmek istiyoruz. Bizim için çok iyi bir fırsat maçı." diye konuştu.

Erdoğan, maç hazırlıklarının devam ettiğini ve maçı kazanmak istediklerini belirtti. Milli takımlarına giden oyuncularının da takıma geri dönmeye başladıklarını aktaran Erdoğan, "Oyuncuların keyfi yerinde. Özellikle bu maçta yine coşkulu taraftarlarımızı bekliyoruz, çünkü biz onların önünde çok daha iyi, öz güvenli oynuyoruz. Pazartesi günü herkesi stada bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, kart cezalısı Ruben Riberio, Onur Ergün ile sakatlığı süren Adama Traore'nin Adana Demirspor maçında forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.