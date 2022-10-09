Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Alanyaspor maçının ardından

09.10.2022 19:52

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u Burak Öksüz'ün golüyle 1-0 mağlup etti.

Samim SELÇUK HATAY,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u Burak Öksüz'ün golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın planladıkları gibi geliştiğini söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, İlk yarı Alanyaspor'un topu kendi alanlarında iyi kullandığı için topu onlara verdik. Oyunu biraz onların istediği gibi oynamasına izin verdik açıkçası. Ama ikinci yarıdaki başlangıcımız ve 55, 60'ıncı dakikaya kadar golü bulana kadarki oyunumuz zaten planın ikinci hedefiydi. Bu hedefimize de ulaştık. Sonra da maçı korumak adına geri yaslanması da tamamen maçı kazanma duygusuylaydı. Ama planladığımız, uyguladığımız analizlere göre çıkartıp maçı yorumladığımız maçı kafamızda oynadığımız maçı açıkçası aynısını sahada oynayarak kazanmasını bildik. Sivas maçında da söyledim, bu maçta da söyledim. Kazanmak için ne gerekiyorsa ona uygun bir mücadele gösterecektik. Bugün de kazanan taraf biz olduk. O yüzden mutluyuz? diye konuştu.

MATEOS OYUNCULARIMIZ BİRAZ DAHA AGRESİF OLABİLSELERDİ, FARKLI BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKABİLİRDİ

Memnun olmadıkları bir skorla sahadan ayrıldıklarını belirten Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Aslında bizim eksikliğimiz sadece skoru alamamak diyebiliriz. Sahada oynadığımız futbol, rakibi domine etme şeklimiz, kesinlikle galip geldiğimiz noktalarda farklı şeyler konuşuluyor. Maalesef sonucu alamadığınızda farklı şeyler konuşuluyor. Bugün oyuncularımız biraz daha agresif olabilselerdi, biraz daha akıcı, biraz daha efektif, biraz daha özgüvenli olabilselerdi farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Tabi rakibimiz de iyi savunma yaptı, iyi kapattı. Hata yapmamızı bekledi. Yapacağımız hatalardan golü bulmaya çalıştı. Her ne kadar akan oyunda bu gerçekleşmese de maalesef bir duran toptan golü yedik ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
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