Hatayspor, Antalyaspor\'a 3-2 Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de karşılaştığı Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Güray'ın ortasında ceza sahası içinde Veysel'in röveşatasında meşin yuvarlak üst direkten döndü.
60. dakikada Cemali'nin uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Kenan topu kornere çeldi.
62. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında Fernandes'in ceza sahası içinde Samudio tarafından düşürülmesi üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı kararı verdi.
64. dakikada penaltıda topun başına geçen Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
72. dakikada Van de Streek'in sol taraftan ortasında arka tarafta topla buluşan Gaich'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Bakaj'da kaldı.
86. dakikada sağ kanattan ilerleyen Kaluzinski'nin pasında Safuri'nin ceza sahası içinde topla buluştu. Safuri'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Hüseyin Aylak
Hatayspor: Visar Bakaj, Rivas (Strandberg dk. 89), Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak (Selimcan Temel dk. 89), Rui Pedro (Görkem Sağlam dk. 59), Massanga Matondo, Boutobba, Fernandes (İbrahim Bamgboye dk. 76), Aboubakar
Yedekler: Erce Kardeşler, Emir Dadük, Baran Sarka, Ali Yıldız, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Murat Şahin
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı (Thalisson dk. 84), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip (Petrusenko dk. 75), Townsend (Gaich dk. 57), Van de Streek, Larsson (Safuri dk. 84), Samudio (Abdurrahim Dursun dk. 75)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Berkay Topdemir
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Samudio (dk. 22 pen.), Van de Streek (dk. 39), Safuri (dk. 86) (Antalyaspor), Abdulkadir Parmak (dk. 30), Aboubakar (dk. 64 pen.) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Bahadır Öztürk (Antalyspor) - MERSİN
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