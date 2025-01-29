Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Mersin'de Antalyaspor'u konuk edecek olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, taktik, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Hatay ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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