Hatayspor Başakşehir Maçına Hazır

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda çalıştı.
Yaklaşın 1 saat 45 dakika süren idmanda futbolcular taktik çalışması yaptı.
Hatayspor, müsabaka için bugün İstanbul'a gidecek.
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