Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Genç forvet oyuncusu Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş , Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı ve Altyapı, Yönetim Koordinatörümüz Mithat Baklacı katıldı" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Hatayspor Berke Önde'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

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