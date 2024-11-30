Hatayspor, Beşiktaş'ı Konuk Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hatayspor, Beşiktaş'ı Konuk Ediyor

Hatayspor, Beşiktaş\'ı Konuk Ediyor

Hatayspor, Beşiktaş'la 2 Aralık'ta Mersin'de 3 puan hedefliyor. Kulüp başkanı umutlu.

30.11.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de son iki müsabakada aldığı 4 puanla çıkışa geçen Atakaş Hatay spor, 14. haftada 2 Aralık Pazartesi günü Mersin'de konuk edeceği Beşiktaş karşısında da 3 puan hedefliyor.

Ligin 12. haftasında Gaziantep FK'yi sahasında 3-1 yenen, geçen hafta da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, kötü başladığı sezonun son 2 haftasında topladığı 4 puanla çıkışa geçti.

Hatayspor, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda son haftaların formsuz takımı Beşiktaş karşısında da 3 puan elde ederek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Başkan Mıstıkoğlu: "Takım her geçen gün daha iyi gidiyor"

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, AA muhabirine, takımın son iki haftada hak ettiği sonuçları almaya başladığını söyledi.

Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarının sonuçlarına değinen Mıstıkoğlu, "Takım her geçen gün daha iyi gidiyor, daha etkili futbol oynuyor. Oyuncuların sahada ortaya koyduğu efor artıyor. Toparlanmaya başladık. İki maçta ortaya koyduğumuz çıkışı sürdüreceğimize inanıyorum." dedi.

Mıstıkoğlu, Beşiktaş'ın zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirerek, "Beşiktaş'ın şu an içinde bulunduğu süreç nedeniyle üzüntü duyuyoruz. Hasan Arat gibi çok değerli bir başkanın istifa etmesi bizi üzdü. Hasan Bey, spor camiasında gerçekten düzgün insanlardan biriydi. Beşiktaş güzide bir kulübümüz. Sıkıntılar yaşamasını hiçbirimiz istemez." diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekip karşısında galibiyet parolasıyla maça çıkacaklarını vurgulayan Mıstıkoğlu, şunları kaydetti:

"Beşiktaş ne kadar formsuz olursa olsun iyi bir takım. Bireysel anlamda çok iyi oyuncuları var. Son günlerde kötü sonuçlar alsa da yönetimsel olarak bazı sıkıntılar yaşasa da güçlü bir takım. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Maçı 3 puanla tamamlayıp çıkış serimizi sürdürmek istiyoruz. 'Maçı kazanacağımızdan eminim' diyebilirim, notlarımız bu yönde. Üç sakat, bir cezalı oyuncumuz vardı. Çok şükür onlar da takıma dönüyor. Eksiğimizin olmaması bizim için büyük bir avantaj."

Mıstıkoğlu, Beşiktaş karşısında Hataylılar ve Hatayspor taraftarının tribünde yerini alarak takımı desteklemesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hatayspor, Beşiktaş, mersin, Futbol, Aralık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Beşiktaş'ı Konuk Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:15 Beşiktaş’tan Hasan Arat’a 2 kelimelik veda Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
14:48 ’Harbiye’de İzmir Marşı yasaklandı’ iddialarına MSÜ’den videolu yanıt 'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
14:41 Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
14:34 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
14:28 Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı
14:26 Taylor Swift’in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi Taylor Swift'in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 13:24:04. #1.13#
SON DAKİKA: Hatayspor, Beşiktaş'ı Konuk Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.