1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin deplasmanda oynanacak olan Boluspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla tamamladı.
Teknik Direktör Bekir İrtegün yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda maçın taktiğini çalışan Hatayspor, antrenmanın ardından kampa çekildi. Hatayspor, bugün hava yoluyla maçın oynanacağı Bolu'ya giderek maç saatine kadar kampa girecek.
Son Dakika › Spor › Hatayspor Boluspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
