Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar başladı.

Atakaş Hatayspor, kendi sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.