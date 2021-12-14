Hatayspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından pas ve taktik çalışması yaptı.Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması, 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Kaynak: DHA
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