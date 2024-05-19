Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik - Son Dakika
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Spor

Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Hatayspor, son maçlardaki VAR hakemlerine sert tepki gösterdi. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 35. Haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçına ve 37. Haftasında oynadığımız Beşiktaş maçına hakem "hataları" damga vurmuştur. Zaten puan sıralamasında kritik bir noktada olan takımımızın bilinçli bir şekilde düşme hattına itildiği yadsınamaz bir gerçektir" ifadeleri yer aldı.

19.05.2024 16:13
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Süper Lig'de dün akşam Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Hatayspor, son haftalardaki maçların ardından VAR hakemlerini eleştiren bir açıklamada bulundu.

"VAR'LIK İÇİNDE YOKLUK"

Akdeniz ekibinden yapılan "VAR'lık içinde yokluk" başlığıyla paylaşılan açıklamada, " Trendyol Süper Lig'in 35. Haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçına ve 37. Haftasında oynadığımız Beşiktaş maçına hakem "hataları" damga vurmuştur. Zaten puan sıralamasında kritik bir noktada olan takımımızın bilinçli bir şekilde düşme hattına itildiği yadsınamaz bir gerçektir. Saha içinde canla başla mücadele eden oyuncularımızın pozisyonlara itirazlarının dikkate alınmaması, maçın orta hakemlerinin VAR hakemlerine danışmaması, VAR hakemlerinin de orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmeye tenezzül dahi etmeyişi bu söylediklerimizi desteklemektedir. Süper Lig'de mücadele etmeye başladığımız ilk maçtan beri asla ve asla rakiplerimiz ve maçta görev yapan hakemler hakkında yorum yapmayan kulübümüz, yalnızca saha içine odaklanmış ve futbol izleyicisine seyir zevki yüksek bir oyun izletme gayretiyle mücadele etmiştir. Özellikle yaşanan deprem felaketi sonrası tek derdi şehrinde yaşayan insanların doksan dakika da olsa bulundukları olumsuz ortamdan uzaklaşması olan kulübümüzün, hakem "hatalarıyla" düşme hattına itilmesi şehrimizde zor şartlarda yaşayan insanların hayalleriyle oynamaktır. Ligin son haftasına kalan mücadelemizde, rakiplerimizin de alacağı sonuçların takipçisi olacağız. En çaresiz anımızda bile asla ayrıcalık talep etmeyen, onurlu mücadelesini sürdüren bir kulüp olarak yine ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Bizim hala umudumuz VAR" ifadeleri yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Hatayspor, Beşiktaş, Akdeniz, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu: Fenere hibe ettiğiniz 6 puanı çok ararsınız şimdi. Ne onlar şampiyon olabilecek, ne siz ligde kalabileceksiniz. 5 1 Yanıtla
    Ali Arat: aynen katiliyorum dostum 1 0 Galatasaray Spor kulübü: Bu yorumu yazmak için geldim ender kervancıoğlu kardeşim yazmışsın tebrikler doğru tespit 1 0 Kemal ÇALIŞIR: Kervancıoğlu kardeşim volkan verdiyse maçı Hatayspor un ne suçu var şimdi volkan yok inşallah ligde kalacaktır Hatay 0 0

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SON DAKİKA: Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik - Son Dakika
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