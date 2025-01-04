Hatayspor Fenerbahçe Maçına Hazır

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda karşılaşacak Atakaş Hatayspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Sportif Direktör Yılmaz Bal, Yardımcı Antrenör Gökhan Alaş, U19 Takımı antrenörleri Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans antrenörü Şirin Yılmaz yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 10 dakika süren antrenmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Bugün öğleden sonra hava yolu ile İstanbul'a hareket ederek kampa girecek olan Hatayspor'da, Cengiz Demir kırmızı kart cezalısı, Joelson Fernandes, Görkem Sağlam, Francisco Calvo ve Recep Burak Yılmaz'in ise sarı kart cezalısı olduğu bildirildi. - MERSİN